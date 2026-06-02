Probleme mit Visum: Schweiz reist ohne Embolo in die USA

SID 02.06.2026 • 14:32 Uhr Bei der Abreise der Schweizer WM-Auswahl nach Los Angeles muss der 29-Jährige zurückbleiben. Die Angelegenheit soll sich zeitnah klären.

Der ehemalige Bundesligastürmer Breel Embolo ist aufgrund von Problemen mit seinem Visum vorerst nicht mit der Schweiz in die USA gereist. Wie der Schweizerische Fußballverband (SFV) am Dienstagmittag bekannt gab, brach der WM-Tross ohne den 29-Jährigen mit dem Flieger nach Los Angeles auf. Grund dafür seien Probleme mit der elektronischen Einreiseerlaubnis (ESTA).

„Sein ESTA war bis heute Morgen bewilligt“, schrieb der SFV in einer Mitteilung. „Um 10.30 Uhr haben wir die Information erhalten, dass sein ESTA nochmal in Abklärung geht. Wir stehen nun in Kontakt mit den Behörden.“

Trotz der Komplikationen geht der Verband davon aus, dass der einstige Stürmer von Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach im Laufe des Dienstags oder am Mittwoch nachreisen könne.