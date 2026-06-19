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WM 2026: Bittere Pille für Gastgeber

Bittere Pille für WM-Gastgeber

Ex-BVB-Star Christian Pulisic fehlt den USA kurzfristig. Der 27-Jährige kämpft mit Wadenproblemen.
Die USA brillieren zum WM-Auftakt gegen Paraguay und feiern einen nie gefährdeten 4:1-Erfolg. Der Gastgeber setzt damit ein erstes dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz.
SID
Ex-BVB-Star Christian Pulisic fehlt den USA kurzfristig. Der 27-Jährige kämpft mit Wadenproblemen.

Co-Gastgeber USA muss in seinem wichtigen zweiten WM-Gruppenspiel auf Starspieler Christian Pulisic verzichten. Das bestätigte Nationaltrainer Mauricio Pochettino vor der Partie gegen Australien (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in Seattle gegenüber Fox Sports.

Pulisic stehe aufgrund seiner Wadenprobleme demnach „nicht zur Verfügung“, mache aber „gute“ Fortschritte, betonte der Argentinier: „Ich hoffe, dass er sobald wie möglich wieder bereit ist.“

Pulisic war beim Auftaktspiel der Amerikaner gegen Paraguay (4:1) in der Halbzeitpause wegen Problemen mit der linken Wade ausgewechselt worden.

Zwei Tage zuvor hatte er dort bereits einen Schlag abbekommen. Im Trainingscamp der USA in Irvine südlich von Los Angeles absolvierte der 27-Jährige zuletzt nur individuelle Einheiten.

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