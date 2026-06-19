WM 2026: Bittere Pille für Gastgeber

SID 19.06.2026 • 19:41 Uhr Ex-BVB-Star Christian Pulisic fehlt den USA kurzfristig. Der 27-Jährige kämpft mit Wadenproblemen.

Co-Gastgeber USA muss in seinem wichtigen zweiten WM-Gruppenspiel auf Starspieler Christian Pulisic verzichten. Das bestätigte Nationaltrainer Mauricio Pochettino vor der Partie gegen Australien (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in Seattle gegenüber Fox Sports.

Pulisic stehe aufgrund seiner Wadenprobleme demnach „nicht zur Verfügung“, mache aber „gute“ Fortschritte, betonte der Argentinier: „Ich hoffe, dass er sobald wie möglich wieder bereit ist.“

Pulisic war beim Auftaktspiel der Amerikaner gegen Paraguay (4:1) in der Halbzeitpause wegen Problemen mit der linken Wade ausgewechselt worden.