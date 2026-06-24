WM 2026: Pulisic meldet sich wieder fit

SID 24.06.2026 • 22:05 Uhr Die USA dürfen anscheinend wieder auf ihren Starspieler Christian Pulisic bauen. Ob er aber direkt zum Einsatz kommt, ist offen.

US-Star Christian Pulisic steht nach seiner Wadenverletzung rechtzeitig zum letzten WM-Vorrundenspiel vor der Rückkehr.

„Ich glaube einfach, ich hatte eine ziemlich starke Prellung, eine Zerrung, oder wie man es auch nennen mag“, sagte der frühere Dortmunder Bundesligaprofi in einer Medienrunde am Mittwoch: „Es fühlt sich aber wieder besser an.“

Pulisic hatte das zweite Spiel gegen Australien (2:0) verpasst, nachdem er beim Auftakt gegen Paraguay (4:1) in der Halbzeitpause ausgewechselt worden war.

WM 2026: Pulisic mit klarer Ansage fürs nächste Spiel

Auch ohne den 27-Jährigen von der AC Mailand zog der Gastgeber vorzeitig als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Die letzte Partie gegen die bereits ausgeschiedene Türkei am Freitag (4.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) ist quasi bedeutungslos.