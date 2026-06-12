Quartier-Guide Undav: "Safe Arschbombe!"

Deniz Undav sieht sich selbst als legitimen Nachfolger von „Plaudertasche“ Thomas Müller in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft – und er zeigt sich auch im WM-Quartier der DFB-Auswahl als Witzbold.
Undav glänzt als Quartier-Guide
Für ein Verbandsvideo führt der Stuttgarter Stürmer die Fans an der Seite seines VfB-Kollegen Jamie Leweling durch das Teamhotel Graylyn Estate und die weitläufige Anlage in Winston-Salem – mit dem ihm eigenen Humor.
WM: Undav will „Arschbombe“ machen
Am Pool etwa, wo die Spieler auf zwei Leinwänden auch die WM-Partien oder Filme schauen können, sagt Undav: „Bruda, hier mache ich safe mal eine Arschbombe, wenn das Wetter mitspielt.“ Als er mit Leweling in ein Fotoshooting der Teamkollegen platzt, bekommt Angelo Stiller zu hören: „Maschine, Alta!“ Leon Goretzka ruft er zu: „Was ein Model!“
Den nachnominierten Assan Ouédraogo veräppelt Undav am Esstisch. „Du bist neu hier. Geh mal Wasser holen“, sagt er zu dem jungen Leipziger. Der reagiert verdutzt und macht tatsächlich Anstalten, den Auftrag zu erfüllen, ehe ihm Undav zu verstehen gibt: War nur Spaß.