Quartier-Guide Undav: "Safe Arschbombe!"

SID 12.06.2026 • 05:45 Uhr Der Stuttgarter Deniz Undav führt humorvoll durch die deutsche WM-Unterkunft.

Deniz Undav sieht sich selbst als legitimen Nachfolger von „Plaudertasche“ Thomas Müller in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft – und er zeigt sich auch im WM-Quartier der DFB-Auswahl als Witzbold.

Für ein Verbandsvideo führt der Stuttgarter Stürmer die Fans an der Seite seines VfB-Kollegen Jamie Leweling durch das Teamhotel Graylyn Estate und die weitläufige Anlage in Winston-Salem – mit dem ihm eigenen Humor.

WM: Undav will „Arschbombe“ machen

Am Pool etwa, wo die Spieler auf zwei Leinwänden auch die WM-Partien oder Filme schauen können, sagt Undav: „Bruda, hier mache ich safe mal eine Arschbombe, wenn das Wetter mitspielt.“ Als er mit Leweling in ein Fotoshooting der Teamkollegen platzt, bekommt Angelo Stiller zu hören: „Maschine, Alta!“ Leon Goretzka ruft er zu: „Was ein Model!“