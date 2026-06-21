Rangnick sicher: "Argentinien ist viel mehr als Messi"

SID 21.06.2026 • 23:55 Uhr Österreichs Teamchef Ralf Rangnick lobt die Qualitäten Argentiniens. Die Favoritenrolle ist für ihn klar verteilt.

Teamchef Ralf Rangnick sieht Österreich im Duell mit Weltmeister Argentinien und Superstar Lionel Messi als Außenseiter, glaubt aber an die Chance der ÖFB-Auswahl. „Wer sehr, sehr viel Geld gewinnen möchte, der geht noch in ein Wettbüro und setzt auf einen Sieg für Österreich“, sagte Rangnick vor dem zweiten WM-Gruppenspiel in Dallas am Montag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

Das Kräftemessen mit dem Titelverteidiger sei ein Spiel „against all odds“, also gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Man wolle jedoch für eine Überraschung sorgen. „Das wäre sicherlich auch schon ein Unentschieden, geschweige denn ein Sieg von uns. Das halte ich für möglich. Wir haben die Möglichkeit, über unseren eigenen Auftritt, über unsere Strategie, über unseren Stil, gepaart mit der nötigen Energie und dem Mut, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“

Argentinien „viel mehr als nur Lionel Messi“

Erneut mit Hochachtung sprach Rangnick von Lionel Messi, der bei Argentiniens WM-Auftakt gegen Algerien (3:0) mit einem Dreierpack zu WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose (beide 16 Treffer) aufgeschlossen hatte. Die Albiceleste sei aber nicht auf den Superstar zu reduzieren.

Argentinien habe den „besten Spieler, den es jemals gegeben hat“ in seinen Reihen, sei aber auch „viel mehr als nur Lionel Messi“ und auf jeder Position „herausragend besetzt“. Österreich müsse auf „ganz, ganz, ganz hohem Niveau“ auftreten und „vielleicht sogar die beste Leistung zeigen, die wir in meiner Amtszeit bisher gezeigt haben.“