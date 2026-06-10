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Stammplatz verloren? Raum will alles geben

Stammplatz weg? Raum reagiert

Nathaniel Brown scheint im Kampf um den Platz auf der linken Abwehrseite die Nase vorn zu haben. David Raum nimmt es sportlich.
Leon Goretzka und David Raum nehmen in Chicago an einem Fan-Event teil. Bei einer Kinder-Fragerunde kommt es zu einem ungewöhnlichen Autogrammwunsch an die DFB-Stars.
SID
Nathaniel Brown scheint im Kampf um den Platz auf der linken Abwehrseite die Nase vorn zu haben. David Raum nimmt es sportlich.

David Raum scheint seinen Stammplatz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verloren zu haben, er lässt sich aber nicht hängen.

„So ein Turnier ist lang. Ich akzeptiere meine Rolle – und komme ich rein, gebe ich alles. Selbst, wenn ich am Anfang nicht starte, weiß die Mannschaft, dass sie sich auf mich verlassen kann“, sagte der Linksverteidiger am Mittwoch in Winston-Salem.

Brown läuft Raum den Rang ab

Raum war in der WM-Qualifikation gesetzt, dann aber leicht angeschlagen, was Nathaniel Brown für sich nutzte. Der Frankfurter spielte zuletzt gegen Ghana, Finnland und die USA, er wird auch am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) gegen Curacao in Houston in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet.

„Nene macht es sehr, sehr gut“, lobte Raum. „Er spielt in Frankfurt sehr offensiv und macht das herausragend. Ich hatte körperliche Probleme, komme aber immer besser in Fahrt. Ich werde immer fitter.“

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