Rekordmann Messi bescheiden: „Ich liebe Fußballspielen“

SID 17.06.2026 • 06:26 Uhr Der 38-Jährige führt Argentinien im Alleingang zum WM-Auftaktsieg. Und wird auch emotional.

Die Fußballwelt huldigte ihrem König, Lionel Messi selbst war nach seiner magischen Nacht eher wortkarg. „Ich liebe Fußballspielen, es ist meine Leidenschaft, seit ich klein bin. Wenn ich mich gut fühle, gebe ich alles“, sagte der 38-Jährige, nachdem er Titelverteidiger Argentinien im Alleingang zum 3:0 (1:0)-Auftaktsieg bei der WM gegen Algerien geschossen und seiner außergewöhnlichen Karriere dabei gleich mehrere Meilensteine hinzugefügt hatte.

Mit seinen WM-Toren 14, 15 und 16 zog „La Pulga“ mit Miroslav Klose gleich, genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt stieg der 38-Jährige zudem zum ersten Fußballer auf, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist.