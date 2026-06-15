Rekordmann Neuer: Als wäre es das erste Mal

SID 15.06.2026 • 05:41 Uhr Seine fünfte WM scheint für den Rekordtorhüter ein Jungbrunnen zu sein.

Manuel Neuer verließ das Feld nach dem WM-Raketenstart als ältester deutscher Fußball-Nationalspieler jemals – aber er fühlte sich mit seinen 40 Jahren wieder wie 24. „Das war wie ein erstes Spiel. Ich muss sagen, dass ich alles so angehe und mich darüber so freue, als wenn es jetzt meine erste WM wäre“, sagte Neuer nach seinem Comeback im deutschen Tor zum dann auch noch glanzvollen Auftakt in Houston gegen Curacao (7:1).

Natürlich kann Neuer aber zählen, und er weiß auch, dass das Jahr 2026 geschrieben wird und nicht 2010. „Es macht mich unglaublich stolz, wieder bei der Nationalmannschaft spielen zu können, auch mit dem Team auf dem Platz zu sein und die fünfte Weltmeisterschaft zu spielen“, schwärmte er. „Ich bin überglücklich darüber.“

Kimmich fälscht Schuss unhaltbar ab

Weil die Wade hielt, hätte es auch persönlich ein perfekter Abend sein können, wäre nicht das ärgerliche Gegentor zum 1:1 gewesen. Neuer, ansonsten weitgehend ungeprüft, musste einen abgefälschten Schuss von Livano Comenencia passieren lassen: „Wäre Jo (Kimmich) nicht dran gewesen, hätte ich ihn gehabt“, versicherte er.