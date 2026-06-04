Remis gegen den Irak: Spanien verpatzt WM-Test

SID 04.06.2026 • 23:08 Uhr Spanien kommt in einem Testspiel gegen WM-Teilnehmer Irak trotz früher Führung nicht über ein Remis hinaus. Lamine Yamal kommt nicht zum Einsatz.

Noch ohne seinen angeschlagenen Superstar Lamine Yamal und weitere Leistungsträger hat Fußball-Europameister Spanien in seinem vorletzten WM-Test Steigerungspotenzial offenbart. Gegen WM-Starter Irak kam das Team von Nationaltrainer Luis de la Fuente am Donnerstag in La Coruna nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Mit dem Leverkusener Alejandro Grimaldo in der Startelf begann Spanien dominant. Einen Vorstoß des Irak bestrafte der Favorit umgehend, Ferran Torres (16.) schloss einen Konter erfolgreich ab. Der gebürtige Hannoveraner Merchas Doski (27.) glich mit dem ersten Abschluss der Gäste aus. Spaniens Torhüter Joan Garcia machte dabei keine gute Figur. Torres (39.) scheiterte vor der Pause an der Latte.

Der Ex-Weltmeister, dem neben Yamal auch Stützen wie Pedri, Rodri oder Nico Williams fehlten, tat sich nach der Pause schwer. De la Fuente rotierte stark, elf Wechsel in der zweiten Halbzeit erschwerten den Spielfluss.

Vor WM-Start: Spanien testet gegen Peru

Den letzten Test bestreitet Spanien in der Nacht zu Dienstag im Estadio Cuauhtémoc in Puebla/Mexiko gegen Peru. Zum WM-Auftakt gegen Außenseiter Kap Verde am 15. Juni in Atlanta soll unter anderem auch der am Oberschenkel verletzte Yamal zur Verfügung stehen. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Saudi-Arabien und Uruguay.