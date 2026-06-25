Rüdiger und Raum starten gegen Ecuador

SID 25.06.2026 • 20:40 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann muss seine Mannschaft umbauen, verzichtet aber auf eine große Rotation.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit zwei Veränderungen in ihr abschließendes WM-Gruppenspiel gegen Ecuador. Wie von Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt, ersetzen Antonio Rüdiger und David Raum im Finalstadion in East Rutherford (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) den verletzten Nico Schlotterbeck (Innenbandverletzung im Sprunggelenk) und den leicht angeschlagenen Nathaniel Brown (Adduktorenbeschwerden).

Die Viererkette vor Torhüter Manuel Neuer wird von Kapitän Joshua Kimmich und Jonathan Tah komplettiert. Davor kommen Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha im Maschinenraum zum Einsatz. Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz sollen in der Offensive hinter Stürmer Kai Havertz wirbeln.