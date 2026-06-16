Rüdiger verlängert in Madrid um ein Jahr

SID 16.06.2026 • 11:15 Uhr Real setzt weiter auf Rüdiger. In der Nationalmannschaft haben andere ihm den Rang abgelaufen.

Bei der Fußball-WM ist Antonio Rüdiger in der deutschen Nationalmannschaft nur noch zweite Wahl – bei Real Madrid allerdings bleibt er das Fundament der Abwehr. Der spanische Rekordmeister verkündete am Dienstag die Verlängerung des Ende des Monats auslaufenden Vertrages mit dem 33-Jährigen um ein Jahr bis 2027.