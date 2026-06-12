Rund zehn Millionen Fans sehen WM-Eröffnungsspiel im ZDF

SID 12.06.2026 • 09:06 Uhr Der öffentlich-rechtliche Sender kann sich nach der Übertragung des Auftaktspiels zwischen Mexiko und Südafrika über starke Quoten freuen.

Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika hat dem ZDF eine starke Quote beschert. Den 2:0-Sieg des Co-Gastgebers am Donnerstagabend sahen durchschnittlich 10,04 Millionen Menschen bei dem Sender, der entsprechende Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 46,5 Prozent.

Allerdings sind Livestreams und die Anteile von MagentaTV, wo das Spiel ebenfalls zu sehen war, hierbei nicht berücksichtigt.

WM: Deutlich mehr Zuschauer als bei Katar-WM

Die Werte zum Auftaktspiel in Mexiko-Stadt übertrafen die Reichweite der Übertragung der Eröffnungspartie der WM 2022 in Katar deutlich. Damals hatten nur 6,21 Millionen Menschen das Duell des Gastgebers mit Ecuador (0:2) gesehen. Beim ersten WM-Spiel 2018 zwischen Ausrichter Russland und Saudi-Arabien (5:0) lag der Wert ebenfalls bei um die zehn Millionen.