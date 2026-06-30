Verdeckter Gruß an Nagelsmann? Said El Mala lässt nach WM-Aus aufhorchen

Martin Hoffmann 30.06.2026 • 23:19 Uhr Am Tag nach dem deutschen WM-Aus postet der nicht nominierte Said El Mala einen kryptischen TikTok-Beitrag - den viele als Gruß an Julian Nagelsmann deuten.

War dieser Post eine verdeckte Botschaft von Said El Mala an Julian Nagelsmann? Viele seiner Fans deuten es zumindest so.

Am Tag nach dem frühen deutschen Aus bei der WM 2026 gegen Paraguay hat der vom Bundestrainer nicht nominierte Jungstar des 1. FC Köln bei TikTok einen kryptischen Beitrag gepostet – den viele als Gruß an den DFB-Coach verstehen.

El Mala: „Hat sich das gelohnt?“

„Hat sich das gelohnt ? 🤔#SaidElMala #SE13 #immerweiter“, schrieb der 19-Jährige am Dienstagmittag unter eine Bildergalerie – unterlegt mit einem musikalisch bearbeiteten Interview mit dem im vergangenen Jahr verstorbenen Rapper Xatar.

Die unter Deutschrap-Fans sehr bekannte und in sozialen Medien oft zitierte Passage lautet wie folgt: „Hat sich das gelohnt?“ – „Was denn?“ – „Die ganze Aktion.“ – „Bruder, unser Leben ist geschrieben. Da gibt’s kein gelohnt oder nicht. Der Stift ist zur Seite gelegt und die Tinte ist trocken.“ – „Du meinst, es war Schicksal?“ – „Natürlich, Bruder. Das ist das Leben. Da gibt es kein gelohnt oder nicht gelohnt.“

Inwieweit El Mala den vieldeutigen Dialog auf sich und seine Situation bezieht, bleibt offen. Zahlreiche Kommentare deuten die Botschaft aber im Kontext der WM-Enttäuschung. „Mit freundlichen Grüßen an den Bundestrainer“, lautet eine Antwort, die besonders viele Likes erhielt – „Hast bei der WM nichts verpasst, also alles gut“, eine andere.