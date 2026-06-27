Schicksalsschlag: Gakpo trauert um ungeborenes Kind

SID 27.06.2026 • 20:46 Uhr Der niederländische Stürmer und seine Freundin haben ihr Baby verloren. Gakpo soll sich dennoch entscheiden haben, in den USA zu bleiben.

Der niederländische Stürmer Cody Gakpo hat während der WM einen Schicksalsschlag erlitten. Wie der 27-Jährige vom FC Liverpool und seine Freundin Noa am Samstag in den Sozialen Netzwerken mitteilten, haben sie ihren gemeinsamen Sohn noch vor der Geburt verloren. Niederländischen Medien zufolge soll er sich dennoch entschieden haben, bei der Mannschaft in den USA zu bleiben.

„Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist“, schrieb Gakpos Lebensgefährtin bei Instagram. Der Stürmer teilte ihren Beitrag und bat um Privatsphäre: „Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie“.

Erst im Mai hatte das Paar verkündet, dass es zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Auch den Namen des ungeborenen Kindes gaben die beiden bekannt: Elijah Raphael. Ihr erster Sohn ist zwei Jahre alt.