Schicksalsschlag: WM-Star Gakpo trauert um ungeborenen Sohn

Felix Kunkel 27.06.2026 • 20:33 Uhr Oranje-Star Cody Gakpo und seine Freundin müssen einen schweren Schock verkraften. Das gemeinsame Baby des Paares stirbt während der Schwangerschaft.

Traurige Nachrichten für Cody Gakpo: Der niederländische Nationalspieler muss während der laufenden Weltmeisterschaft einen familiären Schicksalsschlag verkraften. Wie die Freundin des Liverpool-Profis bei Instagram mitteilte, ist das gemeinsame Baby des Paares noch vor der Geburt verstorben.

„Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist“, schrieb Noa van der Bij. „Danke euch für alle Liebe und Unterstützung.“

Am 30. Mai hatten Gakpo und seine Partnerin bekanntgegeben, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Das Paar hat bereits einen zwei Jahre alten Sohn.

WM: Oranje-Star trauert um ungeborenen Sohn

Nun erklärte Gakpos Freundin, dass der zweite Sohn Elijah Raphael Gakpo hätte heißen sollen. Um den Schicksalsschlag irgendwie zu verarbeiten, habe das Paar in einer Kirche eine Kerze angezündet.

„Danach sind wir mit unserem Sohn Samuel auf den Spielplatz neben der Kirche gegangen. Da war auch ein anderes Kind. Sein Name war Elijah. Gott hätte uns kein schöneres Signal geben können. Er hat uns daran erinnert, dass unser kleiner Junge nie weit weg ist“, fügte Noa van der Bij an.

Gakpo meldete sich in seiner Instagram-Story zu Wort: „Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie. Wir bitten freundlich um Privatsphäre und Raum.“