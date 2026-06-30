Deutschland bei WM um Siegtor betrogen? Schiri-Legende klagt an

Philipp Heinemann 30.06.2026 • 19:16 Uhr Urs Meier fällt ein eindeutiges Urteil zum Wirbel um das aberkannte Deutschland-Tor beim WM-Aus. Die Schiedsrichter-Legende erhebt deutliche Vorwürfe.

Die Schiedsrichter-Legende Urs Meier hat die folgenschwere Aberkennung eines Tors beim WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft kritisiert. Der Schweizer sprach dem Referee der Partie gegen Paraguay (3:4 i.E.) den Fußballverstand ab und widersprach auch einem ZDF-Experten.

„Das war absolut unglücklich vom VAR!“, sagte Meier in seiner Analyse bei ran zunächst: „Gerade vor dieser Weltmeisterschaft wurde von Pierluigi Collina (Schiri-Boss der FIFA, Anm. d. Red.) gesagt, dass die Schwelle zum Einschreiten vom VAR sehr hoch sein soll. Und in dem Fall wurde sie sehr, sehr tief angesetzt.“

Meiers Vorwurf: „So bringt der VAR den Schiedsrichter unter Druck, indem er überhaupt auf die Situation reagiert.“

„Wenn man Fußballverstand hat …“

Noch deutlicher wurde Meier aber beim Blick auf den marokkanischen Unparteiischen Jalal Jayed, der einen Kopfballtreffer von Jonathan Tah zurücknahm, weil dessen DFB-Kollege Waldemar Anton bei der vorangegangenen Ecke den Torwart Paraguays behindert haben soll.

„Ich weiß nicht, was er für Bilder gesehen hat, aber wenn er dann auf einmal das Gefühl hat, das könnte doch ein Foulspiel sein, dann annulliert er dieses Tor natürlich und das ist einfach falsch“, schimpfte Meier: „Wenn man Fußball gespielt hat und Fußballverstand hat, dann kann man nicht auf diese Idee kommen, dass das annulliert werden muss.“

Mit seiner Meinung war Meier bei weitem nicht alleine. Der Ex-Referee Manuel Gräfe sprach von einem „Witz“, Bundestrainer Julian Nagelsmann von einem „Voll-Skandal“.

ZDF-Experte Christian Streich hatte derweil argumentiert, dass Anton den Torhüter davon abgehalten habe, an den Ball zu kommen.

„Das ist das Problem: Wenn man sich die Szene zwei oder drei Mal anschaut, könnte man auf die Idee kommen“, sagte Meier: „Aber ich sehe ja, dass, wenn er rausgekommen wäre, er nie und nimmer an diesen Ball kommt.“

Sein Fazit: „Für die Deutschen ist das Ganze sehr unglücklich gelaufen.“