Schiri Oliver fällt für Duell deutscher Gruppengegner aus

Der englische Schiedsrichter Michael Oliver kann wegen einer Verletzung nicht das WM-Spiel der deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) und Ecuador in der Nacht zu Montag (1.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) leiten.
Englischer Referee fällt aus
Statt des Briten Michael Oliver leitet der Franzose Francois Letexier das Match Elfenbeinküste gegen Ecuador.
Muss passen: Michael Oliver
© AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU
Wie der Weltverband FIFA mitteilte, kommt stattdessen in Philadelphia das französische Gespann um Francois Letexier zum Einsatz.
Zur Art der Verletzung Olivers machte die FIFA keine Angaben, der 41-Jährige soll „in den kommenden Tagen“ aber wieder einsatzfähig sein. Oliver war bereits bei der WM 2022 dabei, damals leitete er unter das Viertelfinalspiel, in dem sich Kroatien gegen Brasilien durchsetzte.