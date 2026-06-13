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Schiri Oliver fällt für Duell deutscher Gruppengegner aus

Englischer Referee fällt aus

Statt des Briten Michael Oliver leitet der Franzose Francois Letexier das Match Elfenbeinküste gegen Ecuador.
Muss passen: Michael Oliver
Muss passen: Michael Oliver
© AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU
SID
Statt des Briten Michael Oliver leitet der Franzose Francois Letexier das Match Elfenbeinküste gegen Ecuador.

Der englische Schiedsrichter Michael Oliver kann wegen einer Verletzung nicht das WM-Spiel der deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) und Ecuador in der Nacht zu Montag (1.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) leiten.

Wie der Weltverband FIFA mitteilte, kommt stattdessen in Philadelphia das französische Gespann um Francois Letexier zum Einsatz.

Zur Art der Verletzung Olivers machte die FIFA keine Angaben, der 41-Jährige soll „in den kommenden Tagen“ aber wieder einsatzfähig sein. Oliver war bereits bei der WM 2022 dabei, damals leitete er unter das Viertelfinalspiel, in dem sich Kroatien gegen Brasilien durchsetzte.

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