Schiri Oliver fällt für Duell deutscher Gruppengegner aus

SID 13.06.2026 • 12:42 Uhr Statt des Briten Michael Oliver leitet der Franzose Francois Letexier das Match Elfenbeinküste gegen Ecuador.

Der englische Schiedsrichter Michael Oliver kann wegen einer Verletzung nicht das WM-Spiel der deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) und Ecuador in der Nacht zu Montag (1.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) leiten.

Wie der Weltverband FIFA mitteilte, kommt stattdessen in Philadelphia das französische Gespann um Francois Letexier zum Einsatz.