Schlotterbeck-Diagnose wird erwartet

SID 22.06.2026 • 05:01 Uhr Kommt Nico Schlotterbeck bei dieser WM noch einmal zum Einsatz? Eine Diagnose steht kurz bevor.

Die Diagnose über die Schwere der Verletzung von Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck ließ am Tag nach der Rückkehr aus Toronto auf sich warten.

Steht der Innenverteidiger des Vizemeisters Borussia Dortmund Bundestrainer Julian Nagelsmann bei dieser WM noch einmal zur Verfügung? Mit einer Antwort wird am Montag (Ortszeit) gerechnet.

Rüdiger ersetzte Schlotterbeck

Schlotterbeck war beim zweiten deutschen WM-Sieg gegen die Elfenbeinküste (2:1) früh umgeknickt, hielt trotz einer Innenbandverletzung im Sprunggelenk aber bis zur Halbzeit durch. Dann wurde er durch Antonio Rüdiger ersetzt.