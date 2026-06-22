Die Diagnose über die Schwere der Verletzung von Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck ließ am Tag nach der Rückkehr aus Toronto auf sich warten.
Schlotterbeck-Diagnose wird erwartet
Kommt Nico Schlotterbeck bei dieser WM noch einmal zum Einsatz? Eine Diagnose steht kurz bevor.
Steht der Innenverteidiger des Vizemeisters Borussia Dortmund Bundestrainer Julian Nagelsmann bei dieser WM noch einmal zur Verfügung? Mit einer Antwort wird am Montag (Ortszeit) gerechnet.
Rüdiger ersetzte Schlotterbeck
Schlotterbeck war beim zweiten deutschen WM-Sieg gegen die Elfenbeinküste (2:1) früh umgeknickt, hielt trotz einer Innenbandverletzung im Sprunggelenk aber bis zur Halbzeit durch. Dann wurde er durch Antonio Rüdiger ersetzt.
„Es sah nicht so gut aus – leider“, sagte Nagelsmann nach dem Spiel in der kanadischen Metropole. Nach der Rückkehr ins Turnier-Quartier nach Winston-Salem wurde eine MRT-Untersuchung durchgeführt.