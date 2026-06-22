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Schlotterbeck-Diagnose wird erwartet

Schlotterbeck-Diagnose wird erwartet

Kommt Nico Schlotterbeck bei dieser WM noch einmal zum Einsatz? Eine Diagnose steht kurz bevor.
MagentaTV-Expertin Tabea Kemme klärt darüber auf, was bei der Verletzung von Nico Schlotterbeck eventuell Hoffnung macht.
SID
Kommt Nico Schlotterbeck bei dieser WM noch einmal zum Einsatz? Eine Diagnose steht kurz bevor.

Die Diagnose über die Schwere der Verletzung von Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck ließ am Tag nach der Rückkehr aus Toronto auf sich warten.

Steht der Innenverteidiger des Vizemeisters Borussia Dortmund Bundestrainer Julian Nagelsmann bei dieser WM noch einmal zur Verfügung? Mit einer Antwort wird am Montag (Ortszeit) gerechnet.

Rüdiger ersetzte Schlotterbeck

Schlotterbeck war beim zweiten deutschen WM-Sieg gegen die Elfenbeinküste (2:1) früh umgeknickt, hielt trotz einer Innenbandverletzung im Sprunggelenk aber bis zur Halbzeit durch. Dann wurde er durch Antonio Rüdiger ersetzt.

„Es sah nicht so gut aus – leider“, sagte Nagelsmann nach dem Spiel in der kanadischen Metropole. Nach der Rückkehr ins Turnier-Quartier nach Winston-Salem wurde eine MRT-Untersuchung durchgeführt.

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