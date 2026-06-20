Schlotterbeck gegen Elfenbeinküste angeschlagen raus

SID 20.06.2026 • 23:11 Uhr Nach einem Zweikampf hat der Dortmunder Schmerzen. Antonio Rüdiger ersetzt ihn.

Nico Schlotterbeck ist beim zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am Samstag zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund klagte in Toronto nach einem Zweikampf mit Amad Diallo anscheinend über Schmerzen im linken Sprunggelenk und musste zur Pause raus.