Nico Schlotterbeck ist beim zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am Samstag zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund klagte in Toronto nach einem Zweikampf mit Amad Diallo anscheinend über Schmerzen im linken Sprunggelenk und musste zur Pause raus.
Schlotterbeck gegen Elfenbeinküste angeschlagen raus
Nach einem Zweikampf hat der Dortmunder Schmerzen. Antonio Rüdiger ersetzt ihn.
Hatte Schmerzen: Nico Schlotterbeck
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Schlotterbeck wurde zunächst mit Eis behandelt, kam wieder ins Spiel und wurde dann doch ausgetauscht. Bundestrainer Julian Nagelsmann entschied sich für Antonio Rüdiger als Ersatz. Der Abwehrspieler von Real Madrid hatte sich auf eine WM in der zweiten Reihe eingestellt.