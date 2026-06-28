„Schnarchnummer“: Pressestimmen zu Kanadas Achtelfinaleinzug

SID 29.06.2026 • 00:24 Uhr Der Co-Gastgeber gewinnt erstmals in seiner Geschichte ein K.o.-Spiel bei einer WM.

Kanadas Fußballer setzen sich im ersten K.o.Spiel ihrer WM-Geschichte gegen Südafrika durch und ziehen ins Achtelfinale ein. In einem erschreckend niveauarmen Spiel gewinnt der Co-Gastgeber dank eines späten Treffers von Stephen Eustaquio mit 1:0 (0:0). So reagiert die internationale Presse:

KANADA

The Globe and Mail: „Kanada trifft spät und setzt seinen bahnbrechenden WM-Lauf fort.“

Toronto Star: „Kanadas historischer WM-Lauf geht bis ins Achtelfinale weiter. Der späte Treffer von Stephen Eustaquio ist in die Annalen des kanadischen Fußballs, des kanadischen Sports und des kollektiven Gedächtnisses eingegangen.“

Vancouver Sun: „Kanada zieht nach einem dramatischem WM-Triumph über Südafrika weiter. Ein Tor in der Nachspielzeit von Stephen Eustaquio – eines für die Ewigkeit im sportlichen Lexikon dieses Landes – versetzte die kanadische Bank in Ekstase und brachte das Team ins Achtelfinale.“

SÜDAFRIKA

The Star: „Herzschmerz für Bafana Bafana: Kanadas Siegtreffer in der Nachspielzeit beendet historisches Kapitel. Der märchenhafte Lauf findet ein vernichtendes Ende, nachdem sie am Sonntagabend im Los Angeles Stadium im Sechzehntelfinale gegen den Mitausrichter Kanada unterlagen.“

The Citizen: „Kanadas spätes Tor zerstört den WM-Traum der Bafana. Das Abenteuer endet am Sonntag mit einer herben Enttäuschung, als Eustaquio die Bafana schockt. Bafana ging trotz einer tapferen Defensivleistung, zu der auch zwei heldenhafte Rettungen auf der Torlinie gehörten, leer aus.“

Sunday Times: „Bafana kommt nach Hause, weil sie von Kanada spät eliminiert werden. Südafrika verteidigt tapfer, hält 90 Minuten durch, muss dann aber bezahlen, als der körperlich präsente und aggressive Co-Gastgeber spät zuschlägt.“

ENGLAND

The Sun: „Wir haben einen neuen Anwärter auf das schlechteste Spiel der WM. Das Duell zwischen Kanada und Südafrika war nichts weniger als eine Schnarchnummer – beide Mannschaften zusammen lieferten eine der langweiligsten 90 Minuten Fußball ab, die man sich nur vorstellen kann.“

SPANIEN

Marca: „Kanada trifft auf die Elite. Der erste aller Gastgeber erfüllte die Vorgaben mit deutlich mehr Leidensdruck als erwartet. Es war gewiss kein Spiel, das bei Weltmeisterschaften in Erinnerung bleiben wird.“

AS: „Kanada war weniger schlecht.“

Sport: „Eustaquio schießt Kanada in einem grottenschlechten Spiel weiter.“

Mundo Deportivo: „Stephen Eustaquio verlängert Kanadas Traum.“

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: „Eustaquio zerstört in der 92. Minute die Mauer Südafrikas und bringt Kanada ins Achtelfinale. (…) Kanada setzte sich in der Nachspielzeit eines bizarren Schachspiels durch, in dem die Mannschaft belohnt wurde, die ein wenig mehr Mut zeigte.“

FRANKREICH:

Le Monde: „Bei ihrer dritten WM-Teilnahme entkam die kanadische Nationalmannschaft der Falle der hartnäckigen Südafrikaner. Ohne überragend zu spielen, aber mit großem Kampfgeist.“

L’Équipe: „Stephen Eustaquio wurde zum Nationalhelden.“

SCHWEIZ

Blick: „Es ist ein furchtbar nervöses Spiel zwischen zwei Mannschaften, die nicht spielen, um zu gewinnen. Sondern, um nicht zu verlieren. (…) Aber dann kommt der große Moment von Stephen Eustaquio.“

USA

ESPN: „Kanada hat nicht nur für sich selbst Geschichte geschrieben. Es hat auch WM-Geschichte geschrieben. Es war das erste Spiel in der Runde der letzten 32 in der Geschichte des Turniers, wodurch Kanada zum ersten Sieger in dieser Phase und Stephen Eustaquio zum ersten Torschützen wurde. Als Eustaquios Schuss ins Netz ging, war die Party in vollem Gange.“