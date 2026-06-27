Schiri fix! Gutes Omen für Deutschland

SID 27.06.2026 • 20:05 Uhr Der Marokkaner Jalal Jayed war bereits beim torreichen DFB-Auftakt gegen Curacao im Einsatz.

Gutes Omen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jayed leitet das WM-Sechzehntelfinale des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag (ab 22.30 Uhr im LIVETICKER) in Foxborough gegen Paraguay.

Das gab der Weltverband FIFA am Samstag bekannt. Der 39-Jährige hatte die DFB-Auswahl bereits beim furiosen Turnierstart gegen Curacao (7:1) in Houston gepfiffen.

Unterstützt wird Jayed an den Linien erneut von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad. Vierter Offizieller ist Ma Ning aus China.