Schockmoment für Kanada: Koné offenbar schwer verletzt

SID 19.06.2026 • 01:50 Uhr Der Mittelfeldspieler winkt den Fans beim Abtransport auf der Trage zu.

Schockmoment für Kanada: Während des zweiten WM-Spiels des Co-Gastgebers gegen Katar ist es nach der Halbzeitpause zu einem schwerwiegenden Zwischenfall gekommen. Nach einem schweren Foul muss die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch um Ismael Koné bangen. Der Mittelfeldspieler verletzte sich nach einem heftigen Einsteigen von Assim Madibo augenscheinlich schwer.

Beim Stand von 3:0 ging Koné in der 51. Minute zu Boden, der Unterschenkel des 24-Jährigen wies danach eine deutliche Fehlstellung auf, über die Außenmikrofone waren von Spielern die Worte „sein Bein ist gebrochen“ zu hören. Koné selbst hielt sich beim Anblick seines linken Beines fassungslos die Hand vor den Mund, seine Mitspieler schirmten ihn ab. Madibo, dem der Schreck anzusehen war, musste mit Rot vom Platz.