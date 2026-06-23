Schotten feiern in Miami-Hitze: "Nicht nur Bier trinken"

Bier-Partys in den Hotel-Pools rund um den Ocean Drive, ein Fan-Marsch in Little Havanna und Tausende Schotten beim Baseball: Die „Tartan Army“ ist von Boston nach Miami weitergezogen und setzt ihre Partytour vor dem Spiel gegen Rekordweltmeister Brasilien in der Hitze von Florida fort. „No Scotland, no Party“, sangen sie ausgelassen in den Straßen und Bars der Millionen-Metropole.
Schotten feiern in Miami-Hitze
Bei Temperaturen von über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gab ihnen Alan Wilson aber auch einen gutgemeinten Rat. „Trinkt viel Wasser, nicht nur Bier“, sagte der gebürtige Schotte, der mittlerweile in Florida lebt. Doch die meisten Landsleute schienen sich nicht daran zu halten.
Mit Dudelsäcken, Kilts und Gesängen zogen sie unter anderem durch die berühmte „Calle Ocho“ im Stadtteil Little Havanna, auch der legendäre Ocean Drive in Miami Beach verwandelte sich in eine blau-weiße Partyzone.
Schottland-Fans feiern erneut beim Baseball
Hier konnten sich die Fans in klimatisierten Bars oder unter Palmen auch etwas abkühlen. Wie schon in Boston tauchte die „Tartan Army“ auch wieder beim Baseball auf und sorgte bei den Miami Marlins für Gänsehautstimmung. „Miami kann feiern“, hieß es auf dem X-Account der schottischen Nationalmannschaft.
Die „Bravehearts“ treffen in der Nacht zu Donnerstag in Miami auf Brasilien (ab 0.00 Uhr im LIVETICKER). In Gruppe C liegt die Selecao mit vier Punkten vor dem letzten Spiel in der Vorrunde auf Platz eins, Schottland ist derzeit mit drei Punkten Dritter. Die Mannschaft von Trainer Steve Clarke zieht sicher ins Sechzehntelfinale ein, wenn sie gegen Brasilien gewinnt.