Schotten feiern in Miami-Hitze: "Nicht nur Bier trinken"

SID 23.06.2026 • 03:34 Uhr Die "Tartan Army" ist von Boston nach Miami weitergezogen. In Florida feiern die Fans bei über 30 Grad einfach weiter.

Bier-Partys in den Hotel-Pools rund um den Ocean Drive, ein Fan-Marsch in Little Havanna und Tausende Schotten beim Baseball: Die „Tartan Army“ ist von Boston nach Miami weitergezogen und setzt ihre Partytour vor dem Spiel gegen Rekordweltmeister Brasilien in der Hitze von Florida fort. „No Scotland, no Party“, sangen sie ausgelassen in den Straßen und Bars der Millionen-Metropole.

Bei Temperaturen von über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gab ihnen Alan Wilson aber auch einen gutgemeinten Rat. „Trinkt viel Wasser, nicht nur Bier“, sagte der gebürtige Schotte, der mittlerweile in Florida lebt. Doch die meisten Landsleute schienen sich nicht daran zu halten.

Mit Dudelsäcken, Kilts und Gesängen zogen sie unter anderem durch die berühmte „Calle Ocho“ im Stadtteil Little Havanna, auch der legendäre Ocean Drive in Miami Beach verwandelte sich in eine blau-weiße Partyzone.

Schottland-Fans feiern erneut beim Baseball

Hier konnten sich die Fans in klimatisierten Bars oder unter Palmen auch etwas abkühlen. Wie schon in Boston tauchte die „Tartan Army“ auch wieder beim Baseball auf und sorgte bei den Miami Marlins für Gänsehautstimmung. „Miami kann feiern“, hieß es auf dem X-Account der schottischen Nationalmannschaft.