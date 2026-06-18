Schotten wollen "Geschichte schreiben" - Trauer um Fan

SID 18.06.2026 • 19:20 Uhr Tausende Fans aus Schottland tragen das Team lautstark durchs Turnier. Der Tod eines Anhängers trübt die Mission allerdings.

Die „Tartan Army“ soll Schottlands Fußballer bei der WM zum erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde tragen. „Wir treten jetzt gegen eine der besten Mannschaften der Welt an. Aber wir können jedem Gegner Probleme bereiten“, sagte Kapitän Andy Robertson vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Marokko: „Wenn wir das schaffen, sind wir hoffentlich diejenigen, die Geschichte schreiben.“

Mit einem weiteren Sieg in Foxborough wäre Schottland in Gruppe C vorzeitig weiter. Dass Tausende Fans mitgereist sind, soll in der Nacht zu Samstag (0.00 Uhr MESZ) wie schon beim 1:0 gegen Haiti eine große Rolle spielen. „Sie sind die Besten der Welt“, sagte Robertson über die treuen Anhänger: „Wo auch immer sie sind, verlieben sich die Menschen in sie.“

Schottischer Trainer spricht Beileid aus

Die Nachricht, dass ein Anhänger (76) am vergangenen Sonntag in Boston gestorben war, sorgte auch beim Nationalteam für Trauer. „Donny hatte den Wunsch, Schottland wieder bei einer Weltmeisterschaft zu sehen“, sagte Nationaltrainer Steve Clarke und sprach der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus.

Die Schotten sind gegen den WM-Vierten von 2022 nun anders als beim Auftakt in der Rolle des Außenseiters. Das sei aber nicht zwingend von Nachteil.