WM 2026: WM-Team schmiedet kuriosen Bier-Plan vor Brasilien-Kracher

SID 23.06.2026 • 21:36 Uhr Erstmals in der WM-Geschichte könnten die "Bravehearts" in die K.o.-Runde einziehen. Eine riesige Party wäre garantiert.

Brasilien schlagen, Geschichte schreiben und eine riesige Party feiern: Underdog Schottland hofft bei der WM auf den Einzug in die K.o.-Runde. „Wenn wir Brasilien schlagen, dann bin ich mir sicher, dass vielleicht ein paar Bier getrunken werden“, sagte Kapitän Andrew Robertson vor dem Gruppenfinale gegen die Selecao über die „Tartan Army“ und sorgte damit für einen Lacher. Denn die schottischen Fans sind für ihre Trinkfreudigkeit bei der WM bekannt.

„Überall, wo sie hingehen, verlieben sich die Leute in sie“, sagte Robertson. Nachdem die schottischen Fans zuvor in Boston für beste Stimmung gesorgt hatten, verwandeln sie vor dem Spiel gegen Brasilien in der Nacht zu Donnerstag (0.00 Uhr MESZ/MagentaTV) nun Miami in eine blau-weiße Partyzone. „Wir wollen Geschichte schreiben für unser kleines Land, und wir haben morgen Abend die Gelegenheit dazu“, sagte Robertson.

Derzeit liegen die „Bravehearts“ in Gruppe C nach dem Sieg gegen Haiti (1:0) und der Niederlage gegen Marokko (0:1) mit drei Punkten auf Platz drei, mit einem Sieg gegen Brasilien würde Schottland sicher erstmals in der Geschichte die Gruppenphase bei einer WM überstehen. „Wenn wir gewinnen, wird es eine der besten Nächte unseres Lebens und ein historischer Moment für unser Land“, sagte Robertson.