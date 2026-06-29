Tödliche Schüsse auf WM-Fanmeile in den USA

Niklas Sagner 29.06.2026 • 22:45 Uhr Schlimme Nachrichten aus den USA! Bei einer Schießerei auf einer Fanmeile wurde nach Polizeiangaben eine Person getötet.

Eine Schießerei hat am Sonntag (Ortszeit) die Atmosphäre rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA erheblich getrübt. In einem beliebten Ausgehviertel in San José, Kalifornien, wurde nach Polizeiangaben eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt.

Die Schüsse fielen in der Fanzone am San Pedro Square, nachdem das einzige WM-Spiel des Tages zwischen Südafrika und Kanada bereits beendet war. Nach Angaben der Behörden lief zum Zeitpunkt der Tat auf der Fanmeile keine Live-Übertragung mehr.

Zudem gebe es keine Hinweise darauf, dass die Schießerei mit der Fußball-Weltmeisterschaft oder ihren Besuchern in Verbindung stehe.

Die Ermittlungen dauern an

Der Vorfall wird von den Behörden als Tötungsdelikt untersucht. Der San Pedro Square ist einer von mehreren Public-Viewing-Orten in der San Francisco Bay Area. Während der Weltmeisterschaft versammeln sich dort regelmäßig viele Menschen vor Großbildschirmen. Zudem befinden sich zahlreiche Bars und Restaurants auf dem betroffenen Gelände.

Reuters berichtet vor Ort, dass eine Person, die teilweise mit einem weißen Tuch bedeckt war, von uniformierten Personen auf einer Trage eilig aus dem Bereich weggebracht wurde.