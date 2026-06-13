Schweden um "Sheriff" Potter legen los - Gyökeres im Fokus

SID 13.06.2026 • 08:50 Uhr Der Trainer setzt auf ein texanisches Accessoire, zugleich ruhen die Hoffnungen gleich gegen Tunesien auf seinen Angreifern.

Er hatte es angekündigt, also zog Graham Potter die Sache durch. Mit einem stilechten Cowboyhut auf dem Kopf zog Schwedens Fußball-Nationaltrainer die Blicke beim öffentlichen Training in Dallas auf sich. „Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt“, schrieb der schwedische Verband in den Sozialen Medien zu dem kuriosen Auftritt.

So nützlich die Kopfbedeckung angesichts des Sonnenscheins auch war, Potter musste dafür vor dem WM-Auftakt gegen Tunesien am Montag (4.00 Uhr MESZ/MagentaTV) natürlich auch Spott in den Kommentarspalten einstecken. Aber es half nichts, der Engländer hatte die Aktion direkt nach der über das Nachsitzen in den Playoffs gesicherten WM-Qualifikation öffentlich angekündigt.

Schweden tritt mit Star-Duo an

Sportlich liegt der Fokus beim WM-Start im mexikanischen Monterrey neben Liverpool-Star Alexander Isak auf Viktor Gyökeres vom FC Arsenal. Die Torjägerqualitäten des einstigen Profis von St. Pauli ebneten den Weg zur Endrunde. „Er hat uns zur Weltmeisterschaft geführt, daher ist sein Einfluss unglaublich“, schwärmte Potter vom 28-Jährigen.