Schweden wackelt vor WM weiter

SID 04.06.2026 • 21:22 Uhr Auch die WM-Generalprobe bringt Schweden vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht den erhofften Rückenwind. Die Mannschaft um Topstar Viktor Gyökeres bleibt erneut sieglos.

Schwedens Fußball-Nationalmannschaft hat auch bei ihrer WM-Generalprobe nicht überzeugt und reist mit einigen Sorgen nach Nordamerika.

Die „Tre Kronor“ kamen mit dem Dortmunder Daniel Svensson in der Startelf in Solna gegen die nicht qualifizierten Griechen zu einem 2:2 (0:1) und zeigten dabei wieder einige Schwächen. Am Montag hatte Schweden bereits das skandinavische Duell in Norwegen 1:3 verloren.

Treffer von Gyökeres reicht nicht

Arsenal-Star Viktor Gyökeres (53.) glich die Halbzeit-Führung der Griechen durch Konstantinos Tsimikas (10.) aus. Nach vielen Wechseln Mitte des zweiten Durchgangs brachte der frühere Wiesbadener Gustaf Nilsson (69.) die Schweden in Führung, doch tief in der Nachspielzeit egalisierte der Ex-Bochumer Georgios Masouras (90.+5) den Spielstand.