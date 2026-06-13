Bastian Schweinsteiger übt WM-Kritik: "Das verändert alles"

Daniel Höhn 13.06.2026 • 12:04 Uhr Beim WM-Spiel zwischen Co-Gastgeber Kanada und Bosnien geen während einer Trinkpause auch die Rasensprenger an. Darüber zeigt sich TV-Experte Bastian Schweinsteiger verwundert.

Bastian Schweinsteiger hat sich verwundert über die Trinkpausen während des WM-Spiels zwischen Co-Gastgeber Kanada und Bosnien (1:1) gezeigt.

„Das hat mich ein bisschen gestört: Diese Wasserpausen! Sind ja nicht 40 Grad hier und Luftfeuchtigkeit bei 100. Und da machen die dann Pause? Wenn’s hier 50 Grad hat, dann braucht man natürlich Pausen“, sagte der ARD-Experte: „Schon ein bisschen fragwürdig, die Regelung, wenn das Wetter eigentlich gut ist.“

Schweinsteiger: „Dadurch verändert sich alles schon ein bisschen“

In Toronto herrschten während der Partie Temperaturen von 25 Grad, bei 48 Prozent Luftfeuchtigkeit. Eigentlich ideale Bedingungen – und dann gingen auch noch die Rasensprenger an.

„Und was dann noch entscheidend ist: Die spritzen den Rasen! Dadurch verändert sich alles schon ein bisschen. Der Ball flutscht da schneller. Du musst dich als Spieler neu orientieren. Paar Minuten davor ist der Ball vielleicht nicht ganz so schnell unterwegs“, erklärte Schweinsteiger.