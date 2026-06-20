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Bastian Schweinsteiger macht sich über deutschen WM-Schiri lustig

Schweinsteiger scherzt über Zwayer

Deutschlands WM-Schiedsrichter Felix Zwayer muss sich in der Nachspielzeit wegen Krämpfen behandeln lassen. Bastian Schweinsteiger macht sich im Anschluss darüber lustig, Jürgen Klopp befürchtet Ungemach.
Felix Zwayer wurde während der Partie von Krämpfen geplagt
Felix Zwayer wurde während der Partie von Krämpfen geplagt
© IMAGO/EPA
Holger Luhmann
Deutschlands WM-Schiedsrichter Felix Zwayer muss sich in der Nachspielzeit wegen Krämpfen behandeln lassen. Bastian Schweinsteiger macht sich im Anschluss darüber lustig, Jürgen Klopp befürchtet Ungemach.

Es lief die dritte Minute der Nachspielzeit im Vorrundenspiel zwischen Gastgeber USA und Australien, als Deutschlands WM-Schiedsrichter Felix Zwayer plötzlich unter dem Raunen der 69.000 Zuschauer im Lumen Field in Seattle auf den Rasen sank. Augenscheinlich von Krämpfen geplagt, musste sich der 45-Jährige behandeln lassen. 

Erst bemühte sich der Australier Aiden O’Neill, den Krampf aus Zwayers Bein zu drücken. Dann eilte ein Arzt auf das Spielfeld. Die Mexikanerin Katia Garcia, als vierte Offizielle im Einsatz, rannte von der Seitenlinie herbei und reichte Zwayer ein Fläschchen, vermutlich mit Elektrolyten.

Nach kurzer Unterbrechung stand Zwayer schließlich unter dem großen Jubel im Stadion auf, dehnte sich noch einmal kurz und brachte die Partie zu Ende.

Schweinsteiger scherzt über Zwayer „Krampf vorgetäuscht“

Doch im Anschluss wurde es für den Berliner noch einmal unangenehm – denn in der ARD machte sich Bastian Schweinsteiger über den Referee lustig. Darauf angesprochen, wieso der australische Trainer Tony Popovic nach dem Abpfiff zu Zwayer stürmte, entgegnete der Weltmeister von 2014: “Klar, wenn der Felix Zwayer sich in der 94. Minute am Boden wälzt und einen Krampf vortäuscht…“ Dabei warf Schweinsteiger lachend seinen Kopf zurück. 

Moderatorin Esther Sedlaczek ermahnte Schweinsteiger mit den Worten: “Also, Basti. Bleib ernst hier.“ Doch der 41-Jährige fuhr fort: “Er hat ein Highlight gesetzt: Er hat Standing Ovations bekommen, als er aufgestanden ist.” 

Australiens Coach Popovic beschwerte sich bei Zwayer übrigens über die aus seiner Sicht zu vielen Gelben Karten. Australien sah bei der 0:2-Niederlage viermal Gelb, die USA dreimal – sieben Verwarnungen bedeuten bislang Turnierrekord.

Auch Müller und Klopp äußern sich über Zwayer

Bei Magenta äußerten sich auch die Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp zu Zwayer. “Hinfallen ist das eine, aber Aufstehen das andere. Mir hat das Aufstehen etwas zu lange gedauert“, kritisierte Müller.

Klopp befürchtet sogar negative Folgen für Zwayer für den weiteren Turnierverlauf: “Was muss ein Schiedsrichter tun, um weitere Spiele zu bekommen? Ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass das natürlich nicht dazu beiträgt.” 

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