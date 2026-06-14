Katar feiert historischen WM-Punkt

SID 14.06.2026 • 04:18 Uhr Das Team von Trainer Julen Lopetegui schreibt in den USA Geschichte - und will mehr.

Nach dem historischen Unentschieden posierten die Spieler von Katar für ein Jubelfoto vor ihrer Fankurve, den ersten Punkt bei einer WM-Endrunde feierte das Team von Trainer Julen Lopetegui wie einen Sieg.

„Wir sind sehr stolz auf uns“, sagte Stürmer Akram Afif nach dem 1:1 (0:1) gegen die Schweiz zum Auftakt und ergänzte mit einem Schmunzeln: „Hoffentlich holen wir drei Punkte im nächsten Spiel, dann wird es doppelt historisch.“

Katar-Coach Lopetegui ist stolz auf sein Team

Eigentlich hatte im San Francisco Bay Area Stadium nach dem frühen Schweizer Führungstreffer durch Breel Embolo (17./Foulelfmeter) schon alles auf die nächste Niederlage des Wüstenstaates hingedeutet, der als Gastgeber 2022 bei seiner ersten Teilnahme noch mit drei Niederlagen in drei Spielen in der Gruppenphase gescheitert war. Doch Boualem Khoukhi erzwang das Eigentor von Miro Muheim (90.+4) und schockte den Favoriten spät – und ließ die eigenen Mitspieler sowie Fans jubeln.

Er sei „sehr stolz auf den Kampf, die Mentalität und die Disziplin“ seiner Mannschaft, sagte Lopetegui. Nun müsse sich sein Team „gut ausruhen, wir haben einen Tag weniger Pause als Kanada“, betonte der Coach.