Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

"Seltsames Gefühl": Marokko-Trio vor emotionalem Duell

Marokko-Trio vor emotionalem Duell

Drei marokkanische Nationalspieler sind in den Niederlanden geboren. Trainer Mohamed Ouahbi kann sich in die Lage seiner Spieler hineinversetzen.
Der Underdog aus Haiti macht es Marokko lange Zeit schwer und geht mit einem 2:2 inklusive Traumtor in die Pause. In der Schlussphase gehen dem Außenseiter aber die Körner aus.
SID
Drei marokkanische Nationalspieler sind in den Niederlanden geboren. Trainer Mohamed Ouahbi kann sich in die Lage seiner Spieler hineinversetzen.

Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine und Sofyan Amrabat: Wenn Marokko im Sechzehntelfinale der Fußball-WM in Monterrey/Mexiko auf die Niederlande trifft (Dienstag, 03.00 Uhr MESZ), setzt der Halbfinalist von 2022 auch auf ein Trio mit persönlichen Verbindungen zum Gegner.

Dass seine in den Niederlanden geborenen Spieler von ihrer Historie beeinträchtigt werden, glaubt Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi allerdings nicht.

Es sei zwar ein „sehr seltsames Gefühl“, auf ein Land zu treffen, das „einem auch etwas gegeben hat, das einem ebenfalls wichtig ist“, sagte Ouahbi. Mazraoui, Salah-Eddine und Amrabat seien aber in erster Linie Marokkaner und wollten mit Marokko gewinnen: „Sie haben einen klaren Kopf, sind sehr ruhig und gelassen.“ Wie Ex-Bayern-Profi Mazraoui durchliefen auch Salah-Eddine und Amrabat die Jugendakademien großer niederländischer Vereine. Salah-Eddine lief bis zur U21 sogar für die Niederlande auf.

Ouahbi, der im Großraum Brüssel geboren wurde, kann sich in seine Spieler hineinversetzen. „Belgien ist ein Land, das mir wichtig ist. Die einzigen Male, bei denen ich sie nicht unterstützt habe, war, als sie gegen Marokko gespielt haben“, sagte Ouahbi: „Das bedeutet nicht, dass ich das Land, in dem ich geboren wurde, nicht liebe.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite