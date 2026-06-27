Senegal feiert Kunstschützen Gueye - und das Weiterkommen

SID 27.06.2026 • 07:15 Uhr Bei Senegals 5:0-Gala gegen den Irak überragt Doppelpacker Pape Gueye. Seine beiden Traumtore waren mitentscheidend für den Einzug in die K.-o.-Runde.

Starstürmer Sadio Mané und Kunstschütze Pape Gueye feierten nach dem erlösenden Kantersieg strahlend vor den jubelnden Fans, manche von Senegals Fußballern knipsten gar Selfies mit dem fröhlichen Anhang.

Und was im Stadion von Toronto bereits in der Luft lag, war dann zu nächtlicher Stunde Gewissheit. Die 5:0 (1:0)-Gala zum Vorrundenabschluss am Freitag gegen den Irak reichte: Die erste afrikanische Mannschaft, die in einem WM-Spiel fünf Tore erzielte, steht im Sechzehntelfinale.

WM: Senegals Weiterkommen steht mittlerweile fest

Weil die Konkurrenz mithalf, stand der Afrikameister von 2022 einige Stunden nach Abpfiff des eigenen Spiels als einer der acht besten Gruppendritten fest. Wie genau es weitergeht, ist zunächst offen. Doch die Löwen von Teranga waren schon direkt nach dem wichtigen Erfolg erleichtert. „Wir mussten gewinnen – und das haben wir geschafft. Jetzt warten wir ab, gegen wen wir als Nächstes spielen werden“, sagte Gueye.

Vor allem bei dem Joker konnten sich die Senegalesen für das Weiterkommen bedanken. Mit seinen zwei Traumtoren, diesen unwiderstehlichen Fernschüssen in der 59. und 71. Minute, trug er maßgeblich zur Verbesserung des für den Vergleich der Gruppendritten wichtigen Torverhältnisses bei. War Senegal nach den Niederlagen gegen Frankreich (1:3) und Norwegen (2:3) noch mit null Punkten und minus drei Toren in das Irak-Spiel gegangen, standen Gueye und Co. danach bei drei Zählern und plus zwei Toren.

Die Welt sah plötzlich wieder ganz anders aus. Der WM-Viertelfinalist von 2002 frohlockte und feierte Gueye. Doch wie hat er das überhaupt gemacht? „Diesen Schuss trainiere ich jeden Tag im Training. Heute ist er reingegangen, deshalb bin ich sehr glücklich. Ich werde weiter hart arbeiten, damit ich noch mehr Tore erzielen kann“, verriet der 27-Jährige, der erst in der 56. Minute eingewechselt worden war.

Senegal wollte Torverhältnis verbessern

Sein Trainer Pape Thiaw erzählte im Anschluss, dass er beim Stand von 2:0 ganz bewusst auf die Methode Brechstange setzte, um das Torverhältnis weiter zu verbessern – mit Gueye als Werkzeug.