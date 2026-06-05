WM: Shakira tritt bei Eröffnungsfeier auf

SID 05.06.2026 • 09:04 Uhr Popstar Shakira wird erstmals ihren WM-Song bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft performen.

Der kolumbianische Popstar Shakira wird bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft erstmals den offiziellen WM-Song öffentlich präsentieren.

Wie der Weltverband FIFA mitteilte, feiert der Song „Dai Dai“, den Shakira gemeinsam mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy performt, vor dem Auftaktmatch am 11. Juni zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt Premiere.

Bei der Zeremonie am Donnerstag sollen auch weitere Künstler wie Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin oder Lila Downs auftreten. Die Show soll bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff beginnen, der wiederum um 21.00 Uhr deutscher Zeit ertönt.

Die Fans erhalten bereits vier Stunden vor Spielbeginn Zutritt zum legendären Aztekenstadion. Auch bei den ersten Spielen der weiteren Co-Gastgeber USA und Kanada sind laut FIFA Eröffnungsfeiern geplant.

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