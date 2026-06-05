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WM: Shakira tritt bei Eröffnungsfeier auf

Shakira tritt bei Eröffnungsfeier auf

Popstar Shakira wird erstmals ihren WM-Song bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft performen.
Popstar Shakira wird ihren WM-Song bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft singen
Popstar Shakira wird ihren WM-Song bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft singen
© IMAGO/Newscom World
SID
Popstar Shakira wird erstmals ihren WM-Song bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft performen.

Der kolumbianische Popstar Shakira wird bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft erstmals den offiziellen WM-Song öffentlich präsentieren.

Wie der Weltverband FIFA mitteilte, feiert der Song „Dai Dai“, den Shakira gemeinsam mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy performt, vor dem Auftaktmatch am 11. Juni zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt Premiere.

Bei der Zeremonie am Donnerstag sollen auch weitere Künstler wie Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin oder Lila Downs auftreten. Die Show soll bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff beginnen, der wiederum um 21.00 Uhr deutscher Zeit ertönt.

Die Fans erhalten bereits vier Stunden vor Spielbeginn Zutritt zum legendären Aztekenstadion. Auch bei den ersten Spielen der weiteren Co-Gastgeber USA und Kanada sind laut FIFA Eröffnungsfeiern geplant.

Shakira, Madonna und BTS Teil der Halbzeitshow beim WM-Finale

Shakira wird auch beim Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford während einer Halbzeitshow auftreten – gemeinsam mit Madonna und der K-Pop-Gruppe BTS. Bereits 2010 bei der WM in Südafrika steuerte die inzwischen 49-Jährige mit „Waka Waka (This is Africa)“ den offiziellen WM-Song bei.

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