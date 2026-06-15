"Sie sind überall": Schotten-Invasion beim Baseball in Boston

SID 15.06.2026 • 18:08 Uhr Die "Tartan Army" erobert den Fenway Park: Auch beim Heimspiel der Red Sox sorgen Tausende Fußballfans für Stimmung.

Bewaffnet mit ihren Dudelsäcken ist die schottische Tartan Army beim Baseball in Boston einmarschiert. Laut lokalen Medien machten rund 5000 singende und feiernde Fußballfans die Partie der Red Sox in der Major League Baseball (MLB) gegen die Texas Rangers am Sonntagabend (Ortszeit) zu einem denkwürdigen Heimspiel im Fenway Park.

„Sie sind überall“, staunte Pitcher Ranger Suarez anschließend laut der Zeitung Boston Globe: „Ich mag die Atmosphäre. Es ist wie ein Fußballspiel.“ Nach dem 1:0-Auftaktsieg der Schotten gegen Haiti am vergangenen Samstag in Foxborough hatten die Fans allerbeste Laune.

Im Vergleich zu den überteuerten WM-Tickets sind die Eintrittspreise beim Baseball (um die 50 Dollar/rund 43 Euro) zudem deutlich erschwinglicher.

Schotten machen Stimmung im Stadion

Und so marschierten die Anhänger, viele wie gewohnt in den traditionellen Kilts, zu Dudelsack-Klängen durch die Stadt in Richtung Fenway Park. Im Stadion stellten sie dann ihre Begeisterung für das Singen unter Beweis, als sie lauthals Klassiker wie „Take Me Home, Country Roads“ oder „Sweet Caroline“ schmetterten. Den Red Sox half das aber nicht, sie verloren mit 4:6.