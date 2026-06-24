So viele Verkäufe wie nie: Drei Millionen DFB-Trikots

SID 24.06.2026 • 19:28 Uhr Deniz Undavs Leistungen sorgen sogar für Lieferschwierigkeiten beim Trikot. Der Ansturm ist riesig.

Die Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind bei der diesjährigen Weltmeisterschaft so begehrt wie nie zuvor. Man werde bei diesem Turnier mehr als drei Millionen DFB-Jerseys verkaufen und damit dreimal so viele wie bei der vergangenen WM in Katar, erzählte adidas-CEO Björn Gulden bei einem Termin in Brooklyn: „Das ist so weit weg von allem, was vorher war.“ Im internationalen Trikotvergleich liegt Deutschland mit den Verkaufszahlen hinter Mexiko und Argentinien auf Rang drei.

Bei den beliebtesten deutschen Spielern habe es derweil in den vergangenen Tagen und Wochen eine beachtliche Entwicklung gegeben. Normalerweise seien Jamal Musiala und Florian Wirtz immer die meistgekauften Rückenflocks gewesen. Doch insbesondere Topjoker Deniz Undav habe sich nun ganz nach vorne geschoben, auch Kai Havertz und Felix Nmecha seien sehr begehrt. Der unerwartete Ansturm auf die Trikots von Undav und Havertz habe auch für Lieferschwierigkeiten gesorgt.