SID 19.06.2026 • 04:19 Uhr Tim Payne wird nach der WM seine Heimat verlassen. Nach der Bekanntgabe des Transfers gratuliert Influencer Valen Scarsini als einer der Ersten.

Neuseelands neuer Social-Media-Star Tim Payne wird nach der WM seine Heimat verlassen und sich dem paraguayischen Fußball-Erstligisten Club Olimpia anschließen.

Sein aktueller Verein, Wellington Phoenix, bestätigte den Wechsel des 32-Jährigen zum 48-fachen Meister gegen eine nicht genannte Ablösesumme.

Payne wurde durch Influencer berühmt

Payne war vor der WM durch die prominente Werbung des argentinischen Influencers Valen Scarsini, auch bekannt unter dem Namen „El Scarso“, als „unbekanntester“ Spieler des Turniers unverhofft berühmt geworden.

Die Followerzahl des Abwehrspielers stieg innerhalb einer Woche von gerade einmal 4.000 auf über fünf Millionen und liegt derzeit bei knapp sechs Millionen.

„Das war keine leichte Entscheidung“, schrieb Payne am Freitag in einem Beitrag zu seinem Wechsel: „Sieben Jahre bei Wellington Phoenix. 149 Spiele. An die Fans, meine Teamkollegen und alle, die mich während meiner gesamten Karriere unterstützt haben – in den Höhen wie in den Tiefen: Danke.“ Sich in der „Spitze des südamerikanischen Fußballs“ beweisen zu können, sei „eine der unglaublichsten Chancen“, die er sich als Profi nur habe wünschen können.