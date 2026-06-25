Spanien vor Training mit Schweigeminute für Erdbeben-Opfer

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Abschlusstraining für das letzte WM-Gruppenspiel mit einer Schweigeminute für die Opfer des schweren Erdbebens in Venezuela begonnen.
Spanien gedenkt Erdbeben-Opfern
"Wir bekräftigen unsere Unterstützung für das venezolanische Volk in diesen Momenten tiefer Trauer", teilt der Verband RFEF mit.
Spanien beim Training am Donnerstag
© AFP/SID/Ulises RUIZ
Spieler und Trainer des Fußball-Europameisters versammelten sich am Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf dem Platz im mexikanischen Guadalajara, um einen Moment innezuhalten. „Wir bekräftigen unsere Unterstützung für das venezolanische Volk in diesen Momenten tiefer Trauer“, teilte der Verband RFEF mit.
Bei den schwersten Erdbeben in Venezuela seit mehr als 125 Jahren waren zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Todesopfer wurde mit 164 angegeben, wird aber wohl noch stark steigen.
Spanien trifft in der Nacht zum Samstag (2.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in Guadalajara auf Uruguay. Die Iberer führen die Gruppe H mit vier Punkten vor Uruguay und Kap Verde (je 2) sowie Saudi-Arabien (1) an.