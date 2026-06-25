Spanien vor Training mit Schweigeminute für Erdbeben-Opfer

SID 25.06.2026 • 19:57 Uhr "Wir bekräftigen unsere Unterstützung für das venezolanische Volk in diesen Momenten tiefer Trauer", teilt der Verband RFEF mit.

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Abschlusstraining für das letzte WM-Gruppenspiel mit einer Schweigeminute für die Opfer des schweren Erdbebens in Venezuela begonnen.

Spieler und Trainer des Fußball-Europameisters versammelten sich am Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf dem Platz im mexikanischen Guadalajara, um einen Moment innezuhalten. „Wir bekräftigen unsere Unterstützung für das venezolanische Volk in diesen Momenten tiefer Trauer“, teilte der Verband RFEF mit.

Bei den schwersten Erdbeben in Venezuela seit mehr als 125 Jahren waren zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Todesopfer wurde mit 164 angegeben, wird aber wohl noch stark steigen.