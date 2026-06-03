Spanien: Yamal und Williams wohl fit für den WM-Start

SID 03.06.2026 • 15:30 Uhr Beide Offensivspieler fehlen derzeit noch mit Oberschenkelverletzungen.

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft kann offenbar schon zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Nordamerika auf Lamine Yamal und Nico Williams zurückgreifen. Wie Nationaltrainer Luis de la Fuente am Mittwoch mitteilte, sollen die Offensivspieler rechtzeitig fit werden. Beide hatten zum Ende der Vereinssaison mit Oberschenkelverletzungen gefehlt.

„Wir sind perfekt mit den Vereinen abgestimmt, wir geben ihnen Kontinuität in einem Programm, das vor einiger Zeit festgelegt wurde, und die Wahrheit ist, dass sich die Spieler jeden Tag verbessern“, sagte de la Fuente. Beide würden „wie erwartet Fortschritte“ machen, der Test gegen den Irak am Donnerstag in La Coruna (21 Uhr) kommt aber noch zu früh.

Besonders Yamal vom FC Barcelona gilt als entscheidender Mann in der Offensive des Europameisters. „Wenn alles so weiterläuft wie bisher, könnte er am 15. Juni einsatzbereit sein, aber das garantiert nicht, dass er spielen wird“, sagte de la Fuente.

Spanien als großer Titelfavorit

Zum Auftakt trifft Spanien in Atlanta auf Kap Verde. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Saudi-Arabien (21. Juni in Atlanta) und Uruguay (27. Juni in Guadalajara).