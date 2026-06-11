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WM 2026: Spanische Gewissheit bei Yamal

Spanische Gewissheit bei Yamal

Die Mitspieler stehen Spalier für den potenziellen Topstar des Turniers. Auch sein kongenialer Partner ist rechtzeitig fit.
Spanien-Coach Luis de la Fuente zeigt sich vor dem WM-Auftakt optimistisch, dass Lamine Yamal rechtzeitig fit wird. Zudem betont er, dass Gavis hartes Einsteigen gegen Rodri im Training zum Fußball dazugehört.
SID
Die Mitspieler stehen Spalier für den potenziellen Topstar des Turniers. Auch sein kongenialer Partner ist rechtzeitig fit.

Topstar Lamine Yamal und der ebenfalls zuletzt angeschlagene Nico Williams (beide Oberschenkelprobleme) sind bei der spanischen Fußball-Nationalmannschaft unter Jubel ins Training zurückgekehrt. Beide liefen am Donnerstag in Chattanooga/Tennessee durch ein Spalier ihrer erleichterten Mitspieler auf den Platz, rechtzeitig vor dem spanischen WM-Auftakt gegen Kap Verde am Montag in Atlanta.

Zur Generalprobe des Europameisters im mexikanischen Puebla gegen Peru (3:1) waren Yamal (FC Barcelona) und Williams (Athletic Bilbao) nicht mitgereist. Spanien spielt in der WM-Gruppe H zudem gegen Uruguay und Saudi-Arabien.

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