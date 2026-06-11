WM 2026: Spanische Gewissheit bei Yamal

Die Mitspieler stehen Spalier für den potenziellen Topstar des Turniers. Auch sein kongenialer Partner ist rechtzeitig fit.

Die Mitspieler stehen Spalier für den potenziellen Topstar des Turniers. Auch sein kongenialer Partner ist rechtzeitig fit.

Topstar Lamine Yamal und der ebenfalls zuletzt angeschlagene Nico Williams (beide Oberschenkelprobleme) sind bei der spanischen Fußball-Nationalmannschaft unter Jubel ins Training zurückgekehrt. Beide liefen am Donnerstag in Chattanooga/Tennessee durch ein Spalier ihrer erleichterten Mitspieler auf den Platz, rechtzeitig vor dem spanischen WM-Auftakt gegen Kap Verde am Montag in Atlanta.