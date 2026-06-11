WM 2026: Spanische Gewissheit bei Yamal

Topstar Lamine Yamal und der ebenfalls zuletzt angeschlagene Nico Williams (beide Oberschenkelprobleme) sind bei der spanischen Fußball-Nationalmannschaft unter Jubel ins Training zurückgekehrt. Beide liefen am Donnerstag in Chattanooga/Tennessee durch ein Spalier ihrer erleichterten Mitspieler auf den Platz, rechtzeitig vor dem spanischen WM-Auftakt gegen Kap Verde am Montag in Atlanta.
Spanische Gewissheit bei Yamal
Die Mitspieler stehen Spalier für den potenziellen Topstar des Turniers. Auch sein kongenialer Partner ist rechtzeitig fit.
Zur Generalprobe des Europameisters im mexikanischen Puebla gegen Peru (3:1) waren Yamal (FC Barcelona) und Williams (Athletic Bilbao) nicht mitgereist. Spanien spielt in der WM-Gruppe H zudem gegen Uruguay und Saudi-Arabien.