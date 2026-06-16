WM 2026: Spaniens Stars um Yamal reagieren auf WM-Blamage

Niklas Sagner 16.06.2026 • 12:49 Uhr Europameister Spanien blamiert sich zum Auftakt der WM. Nun äußern sich die Stars auf Social Media.

Es war die größte Sensation der bisherigen Weltmeisterschaft. Gegen den krassen Außenseiter und Turnierneuling Kap Verde blamierte sich Spanien am Montag in Atlanta mit einem 0:0. Einige Stars haben sich nun auf Social Media zu Wort gemeldet.

Lamine Yamal zeigt sich trotz des Unentschiedens zuversichtlich und schreibt unter seinem neuesten Instagram-Post: „Es ist das erste Spiel der Weltmeisterschaft, und wir haben einen Punkt geholt. Wir wissen, dass es ein langer Wettbewerb ist und das Ziel noch in weiter Ferne liegt, aber wir werden weiter daran arbeiten, und alles wird so laufen, wie wir es uns wünschen – daran besteht kein Zweifel.“

Weiter schreibt Yamal: „Ich möchte Gott dafür danken, dass er mir ermöglicht hat, nach meiner Verletzung wieder spielen zu können, und auch meiner Familie dafür, dass sie immer an meiner Seite ist, mich unterstützt und mich auf jedem Schritt dieses Weges begleitet.“

Yamal hatte vor der WM an einer Oberschenkelverletzung im linken Bein laboriert. Beim WM-Auftakt wurde Spaniens Super-Youngster in der 71. Minute eingewechselt.

Gavi: „Glaubt weiterhin an diese Mannschaft“

Passend dazu gibt es eine unglaubliche Statistik von Mikel Oyarzabal. Der Stürmer von Real Sociedad ist der erste Fußballer seit 1966, der die ersten 30 Minuten eines WM-Spiels absolviert hat, ohne auch nur ein einziges Mal den Ball zu berühren. Dies vermeldete der Datenanbieter Opta auf der Plattform X.

Auch Gavi hat sich nach dem Spiel auf Social Media geäußert: „Niemand hat behauptet, dass es einfach werden würde – schließlich ist es eine Weltmeisterschaft. Das Wichtigste ist, dass wir in schwierigen Zeiten zusammenhalten. Glaubt weiterhin an diese Mannschaft, denn wir werden bis zum Schluss alles geben. Jetzt heißt es: an die Arbeit, um das nächste Spiel zu gewinnen – alles andere zählt nicht.“

Auch der ehemalige Spieler von RB Leipzig, Dani Olmo, hat sich an seine Fans gewendet: „Das war nicht der Start, den wir uns gewünscht hatten. Wir gehen mit dem Bewusstsein, was wir gut gemacht haben – und was wir noch verbessern müssen. Wir wissen, dass bei einer Weltmeisterschaft höchste Anforderungen gestellt werden und es keinen Spielraum für Fehler gibt. Wir haben gezeigt, wozu wir fähig sind, und wir werden es wieder tun. Seid euch sicher: Wir stehen voll und ganz hinter dieser großartigen Familie.“