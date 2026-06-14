WM 2026: Muss Yamal zum Auftakt doch zuschauen?

SID 14.06.2026 • 22:41 Uhr Nach seiner Oberschenkelverletzung sei der Superstar jedoch wieder fit und könnte "ein paar Minuten" spielen, sagt Trainer Luis de la Fuente.

Spaniens genesener Superstar Lamine Yamal wird im Auftaktspiel des Europameisters bei der Fußball-WM wohl zunächst nur auf der Bank sitzen. „Die Fitness-Coaches sagen, Lamine Yamal ist bereit, morgen zu spielen. Man weiß nie, Fußball ist ein riskantes Spiel. Aber er ist bereit. Vielleicht nicht für 90 Minuten. Aber er kann am Spiel teilnehmen“, sagte Nationaltrainer Luis de la Fuente vor der Partie am Montag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Atlanta gegen Neuling Kap Verde.

Rätsel um Yamal

Yamal, 18 Jahre alter Offensivkünstler des FC Barcelona, hatte sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war erst kürzlich ins Mannschaftstraining des Nationalteams zurückgekehrt. De la Fuente will derweil abwarten, wie das Spiel gegen den krassen Außenseiter läuft. In jedem Fall sei Yamal „bereit, ein paar Minuten zu spielen. Unser medizinisches Team hat dem zugestimmt, sonst wäre er gar nicht auf der Bank.“