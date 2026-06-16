"Spice Girls": Neymar wird Vater einer weiteren Tochter

„Sie werden die Spice Girls sein“ – mit diesen Worten hat Brasiliens Fußball-Superstar Neymar die bevorstehende Geburt seiner vierten Tochter verkündet.
Neymar wird erneut Vater
Für den 34-Jährigen wird es bereits das fünfte Kind sein, zusammen mit seiner aktuellen Freundin Bruna Biancardi ist es die dritte Tochter.
Beide inszenierten die Nachricht mit einem Video in den Sozialen Netzwerken, das binnen weniger Stunden über 4,4 Millionen Likes sammelte. „Ich werde verrückt“, sagte Neymar in dem rund 90-sekündigen Clip, der ihn zusammen mit seiner Freundin und drei seiner Kinder zeigt.
WM: Neymar kämpft nach Verletzung um Comeback
Sportlich liegt der Fokus Neymars aktuell auf der Fußball-WM. Nachdem Neymar das Auftaktspiel des Rekordweltmeisters Brasilien gegen Marokko (1:1) aufgrund einer Wadenverletzung verpasst hatte, hoffen viele Fans auf einen Einsatz im zweiten Vorrundenspiel in der Nacht zu Samstag gegen Haiti.
Fünf Tage später trifft Brasilien auf Schottland. Seit dem 18. Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert, nach der überraschenden WM-Nominierung bremste ihn eine Muskelverletzung aus.