Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

"Spice Girls": Neymar wird Vater einer weiteren Tochter

Neymar wird erneut Vater

Der brasilianische Superstar Neymar inszeniert die bevorstehende Geburt seiner vierten Tochter mit einem Hochglanz-Video.
Neymar steht nach langer Verletzungspause wieder im brasilianischen WM-Kader und wird von Trainer Carlo Ancelotti für das Aufgebot der Seleção nominiert, begleitet von großer Emotionalität und einer Botschaft an die Fans.
SID
Der brasilianische Superstar Neymar inszeniert die bevorstehende Geburt seiner vierten Tochter mit einem Hochglanz-Video.

„Sie werden die Spice Girls sein“ – mit diesen Worten hat Brasiliens Fußball-Superstar Neymar die bevorstehende Geburt seiner vierten Tochter verkündet.

Für den 34-Jährigen wird es bereits das fünfte Kind sein, zusammen mit seiner aktuellen Freundin Bruna Biancardi ist es die dritte Tochter.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Beide inszenierten die Nachricht mit einem Video in den Sozialen Netzwerken, das binnen weniger Stunden über 4,4 Millionen Likes sammelte. „Ich werde verrückt“, sagte Neymar in dem rund 90-sekündigen Clip, der ihn zusammen mit seiner Freundin und drei seiner Kinder zeigt.

WM: Neymar kämpft nach Verletzung um Comeback

Sportlich liegt der Fokus Neymars aktuell auf der Fußball-WM. Nachdem Neymar das Auftaktspiel des Rekordweltmeisters Brasilien gegen Marokko (1:1) aufgrund einer Wadenverletzung verpasst hatte, hoffen viele Fans auf einen Einsatz im zweiten Vorrundenspiel in der Nacht zu Samstag gegen Haiti.

Fünf Tage später trifft Brasilien auf Schottland. Seit dem 18. Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert, nach der überraschenden WM-Nominierung bremste ihn eine Muskelverletzung aus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite