WM 2026: Kim und Son jubeln - Südkorea landet Comeback-Sieg

SPORT1 12.06.2026 • 05:56 Uhr Südkorea gelingt der perfekte WM-Start. Das Team um Kapitän Heung-Min Son und Bayern-Verteidiger Minjae Kim landet gegen Tschechien einen Comeback-Sieg.

Spielstarke Südkoreaner sind dank großer Moral perfekt in die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada gestartet. Entsprechend groß war der Jubel und die Erleichterung nach dem Schlusspfiff.

Der zweimalige Asienmeister um Kapitän Heung-Min Son und Bayern-Verteidiger Minjae Kim besiegte Tschechien im mexikanischen Guadalajara hochverdient mit 2:1 (0:0) und machte bereits einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde. Für die Tschechen ist es bei der Rückkehr auf die WM-Bühne nach 20 Jahren Abstinenz ein Fehlstart.

Bundesliga-Profi Coufal mit furioser Torvorlage

In-Beom Hwang (67.) und Hyeon-Gyu Oh (80.) drehten die Partie zugunsten der Südkoreaner, nachdem Ladislav Krejci (59.) die ansonsten harmlosen Tschechen per Kopf in Führung gebracht hatte. Hoffenheim-Profi Vladimir Coufal hatte mit einem sagenhaften 30-Meter-Einwurf (!) die Vorlage beigesteuert.

In der Gruppe A übernahm Südkorea damit den zweiten Tabellenplatz. Zum WM-Auftakt hatten die Mexikaner in einem stimmungsvollen Eröffnungsspiel im Aztekenstadion mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen.

Tschechien trifft am kommenden Donnerstag in Atlanta auf die angezählten Südafrikaner, Südkorea muss erneut in Guadalajara gegen Co-Gastgeber Mexiko ran.

WM 2026: Tschechien seit 20 Jahren wieder dabei

Die Tschechen hatten sich erst im März über die Playoffs für ihre erste WM seit 20 Jahren qualifiziert, Trainer Miroslav Koubek (74) stabilisierte das Team seit seinem Amtsantritt im Dezember 2025 merklich. Gegen die bissigen Südkoreaner standen die Tschechen aber von Beginn an unter Druck, Bayer Leverkusens Torjäger Patrik Schick bekam kaum Bindung zum Spiel.

Südkorea war das aktivere Team und kam zu deutlich mehr Chancen: Der frühere Bundesligaprofi Son wurde im letzten Moment geblockt (12.), wenig später probierte es Kang-In Lee von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain mit einem Distanzschuss (14.). In der Folge verflachte die Partie. Tschechien fehlten die Ideen, Südkorea die Kaltschnäuzigkeit. Son schoss aus guter Position links vorbei (39.).

Nach dem Seitenwechsel blieb der zweimalige Asienmeister das klar bessere Team, Jae-Sung Lee verpasste bei einem Abpraller das (49.) das 1:0. Auf der Gegenseite traf Krejci nach einem Einwurf aus dem Nichts. Doch die Südkoreaner schlugen verdient zurück.