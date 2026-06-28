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WM 2026: Hier liegt Undav sogar vor Messi und Mbappé

Undav sogar vor Messi und Mbappé

Andere haben mehr Tore geschossen - und dennoch heißt es: Deniz Undav auf die Eins.
Auch gegen Ecuador wird Torjäger Deniz Undav wieder von der Bank kommen. Im Interview bei MagentaTV gibt er sich selbstbewusst.
SID
Andere haben mehr Tore geschossen - und dennoch heißt es: Deniz Undav auf die Eins.

Lionel Messi schießt alles kurz und klein, Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé verzaubern ganz Frankreich – und dennoch ist ein deutscher Super-Joker für die FIFA der bisher beste Angreifer der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Deniz Undav liegt im „Power Ranking“ des Weltverbandes nach dem Vorrunden-Abschluss mit 8,37 von zehn möglichen Punkten vor Messi (Argentinien/8,33) und Mbappé (8,12).

WM 2026: Neues Ranking bewertet Leistungen objektiv

Im neuen FIFA-Platzierungssystem, das auf Datenbasis objektiv die Leistungen bewerten soll, erhalten alle Feldspieler in den Kategorien Offensive, Kreativität und Defensive jeweils einen Wert zwischen 0 und 10 zugeordnet.

Bei der Kreativität liegt der französische Bayern-Star Michael Olise (8,02) vorne, in der Defensive Kanadas Derek Cornelius (7,3). Der Algorithmus wurde unter der Leitung des langjährigen Arsenal-Teammanagers Arsène Wenger entwickelt.

Undav (VfB Stuttgart) hat in der Gruppenphase drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet, gegen die Elfenbeinküste (2:1) war er der Matchwinner. Er benötigte pro Tor 30 Minuten Einsatzzeit, minimal weniger als Messi (33). Torschützenkönig der WM 2022 war Mbappé (8).

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