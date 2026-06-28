WM 2026: Hier liegt Undav sogar vor Messi und Mbappé

SID 28.06.2026 • 12:45 Uhr Andere haben mehr Tore geschossen - und dennoch heißt es: Deniz Undav auf die Eins.

Lionel Messi schießt alles kurz und klein, Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé verzaubern ganz Frankreich – und dennoch ist ein deutscher Super-Joker für die FIFA der bisher beste Angreifer der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Deniz Undav liegt im „Power Ranking“ des Weltverbandes nach dem Vorrunden-Abschluss mit 8,37 von zehn möglichen Punkten vor Messi (Argentinien/8,33) und Mbappé (8,12).

WM 2026: Neues Ranking bewertet Leistungen objektiv

Im neuen FIFA-Platzierungssystem, das auf Datenbasis objektiv die Leistungen bewerten soll, erhalten alle Feldspieler in den Kategorien Offensive, Kreativität und Defensive jeweils einen Wert zwischen 0 und 10 zugeordnet.

Bei der Kreativität liegt der französische Bayern-Star Michael Olise (8,02) vorne, in der Defensive Kanadas Derek Cornelius (7,3). Der Algorithmus wurde unter der Leitung des langjährigen Arsenal-Teammanagers Arsène Wenger entwickelt.