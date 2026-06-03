Tah hat eigene Zweifel überwunden

SID 03.06.2026 • 18:13 Uhr Zu Beginn seiner Karriere plagten ihn Selbstzweifel. Bei der WM hat der Innenverteidiger nun große Ziele.

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah plagten gerade zu Beginn seiner Karriere ab und an leise Selbstzweifel. „Es gab Momente, in denen ich mich manchmal selbst stärker hinterfragt und gedacht habe, vielleicht reicht es nicht, was ich mache. Vielleicht reicht das Talent, das ich abbekommen habe, nicht und andere sind besser“, verriet der Innenverteidiger des Doublesiegers Bayern München im Interview mit dem DFB-Journal.

Tah fand aber schnell zurück auf seinen Weg. „Ich habe zu sehr hingehört, wenn andere über mich gesprochen haben. Immer, wenn ich bei mir geblieben bin, war ich zu einhundert Prozent davon überzeugt, dass dieser Weg für mich der Richtige ist. Dass ich das Zeug dazu habe, auf dem höchsten Niveau Fußball zu spielen“, sagte der 30-Jährige und ergänzte: „Tief in mir drin hatte ich also keine Zweifel.“

Diese wären auch vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) unangebracht – ganz im Gegenteil. „Für uns ist alles drin“, versicherte Tah vor der WM-Generalprobe am Samstag (20.30 Uhr MESZ) in Chicago gegen die USA. „Wir haben eine Mannschaft, die, wenn sie in den Flow kommt, wenn sie ein Momentum bekommt, alles erreichen kann“, sagte Tah.

Keine Angst vor den großen Nationen

Angst vor Weltmeister Argentinien oder Europameister Spanien hat er nicht. „Es gibt Nationen, die von den Namen vielleicht noch einen Tick besser aufgestellt sind als wir. Aber ich glaube nicht, dass am Ende die Namen zählen, wenn es darum geht, ein Turnier zu gewinnen. Sondern vielmehr geht es um den Zusammenhalt, den Spirit in der Mannschaft.