WM 2026: "Tartan Army" gedenkt verstorbenem Fan

SID 20.06.2026 • 02:36 Uhr In der 76. Minute des Spiel gegen Marokko erinnern die schottischen Anhänger an einen verstorbenen Fan.

Tagelang hatten die Anhänger der schottischen Nationalmannschaft die Stadt Boston und das WM-Stadion 40 Kilometer südwestlich der Metropole in eine Partyzone verwandelt – am Freitag (Ortszeit) sorgten sie beim Spiel gegen Marokko (0:1) dann für einen traurig-emotionalen Moment.

Nach 76 Minuten gedachte die „Tartan Army“ mit großem Applaus einem Anhänger der Bravehearts, der am vergangenen Sonntag bei der Anreise zur WM verstorben war.

Schottlands Nationaltrainer spricht Beileid aus

Er wurde 76 Jahre alt. Nationaltrainer Steve Clarke hatte der Familie des verstorbenen „Donny“ sein Beileid ausgesprochen.