Tattoo mit Nagelsmann: Raum hält gerne Händchen

SID 11.06.2026 • 05:28 Uhr Im Nominierungsvideo für David Raum hat Nagelsmann die Abmachung verraten. Im Falle des WM-Triumphs würde er die Wette wohl nur zu gerne einlösen.

Für die Einlösung der gemeinsamen Titel-Tattoo-Wette bietet David Raum seinem Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Fußball-WM jedwede Unterstützung an. „Ich bin offen für alles, er kann sich das auch aussuchen. Er wird aufgeregter sein als ich. Vielleicht muss ich Händchen halten, aber das kriegen wir hin“, sagte Raum am Mittwoch während der Pressekonferenz im deutschen WM-Quartier in Winston-Salem.

Motiv und Körperstelle für die Nadelkunst sind noch offen. „Wenn wir das Ding wirklich ziehen, wird uns schon was einfallen“, sagte Raum, was bei ihm selbst gar nicht so einfach ist: Sein Körper ist mit den Stechereien geradezu übersät. Aber ein Platz, der finde sich immer.