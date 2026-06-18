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Egoismus! Heftige Kritik an Ronaldo

Egoismus! Heftige Kritik an Ronaldo

Nach dem schwachen WM-Start der Portugiesen hagelt es Kritik an Superstar Cristiano Ronaldo.
Portugal erlebt zum WM-Auftakt gegen die DR Kongo einen bitterbösen Tag. Gegen den krassen Außenseiter kommt der Mitfavorit um Superstar Christiano Ronaldo nur zu einem Remis.
SID
Nach dem schwachen WM-Start der Portugiesen hagelt es Kritik an Superstar Cristiano Ronaldo.

Thierry Henry kannte keine Gnade mit Cristiano Ronaldo. Der französische Fußball-Weltmeister von 1998 warf dem erschreckend schwachen Altstar nach dem enttäuschenden 1:1 (1:1) der Portugiesen bei ihrem WM-Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo blanken Egoismus vor.

„Für alle Leute zu Hause, eine Sache ist ganz wichtig“, sagte der frühere Torjäger Henry in seiner Rolle als TV-Experte bei Fox: „Die Mannschaft muss treffen, nicht Du musst treffen.“

Laut Henry verweigert „CR7“ Laufwege, die seine Teamkollegen in gute Abschlusspositionen bringen würden, weil er selbst treffen will. Das belegte der Franzose mit einer Szene aus der zweiten Hälfte: „Weil er ein Tor machen möchte, steht er Bruno Fernandes im Weg.“

Streich kritisiert Ronaldo

Am Ende der Partie stand für Ronaldo eine Horrorbilanz: Null Schüsse aufs Tor, null abgeschlossene Dribblings, null Schlüsselpässe – und sogar weniger Ballkontakte (25) als der kongolesische Torhüter Lionel Mpasi-Nzau (35).

Auch die deutschen TV-Experten zweifeln an der Wertigkeit Ronaldos für Portugal. Christian Streich gab im ZDF zu Protokoll, dass er bei aller Bewunderung für den mittlerweile 41-Jährigen aus taktischen Gründen als Trainer wohl auf ihn verzichten würde. Christoph Kramer glaubt, dass viele portugiesische Nationalspieler insgeheim lieber ohne Ronaldo auflaufen würden.

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