Egoismus! Heftige Kritik an Ronaldo

SID 18.06.2026 • 10:03 Uhr Nach dem schwachen WM-Start der Portugiesen hagelt es Kritik an Superstar Cristiano Ronaldo.

Thierry Henry kannte keine Gnade mit Cristiano Ronaldo. Der französische Fußball-Weltmeister von 1998 warf dem erschreckend schwachen Altstar nach dem enttäuschenden 1:1 (1:1) der Portugiesen bei ihrem WM-Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo blanken Egoismus vor.

„Für alle Leute zu Hause, eine Sache ist ganz wichtig“, sagte der frühere Torjäger Henry in seiner Rolle als TV-Experte bei Fox: „Die Mannschaft muss treffen, nicht Du musst treffen.“

Laut Henry verweigert „CR7“ Laufwege, die seine Teamkollegen in gute Abschlusspositionen bringen würden, weil er selbst treffen will. Das belegte der Franzose mit einer Szene aus der zweiten Hälfte: „Weil er ein Tor machen möchte, steht er Bruno Fernandes im Weg.“

Streich kritisiert Ronaldo

Am Ende der Partie stand für Ronaldo eine Horrorbilanz: Null Schüsse aufs Tor, null abgeschlossene Dribblings, null Schlüsselpässe – und sogar weniger Ballkontakte (25) als der kongolesische Torhüter Lionel Mpasi-Nzau (35).