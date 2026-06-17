Medien: Ermittlungen bei DFB-Gegner

SID 17.06.2026 • 17:59 Uhr Es geht um den Verdacht der Spielmanipulation. Elye Wahi sei vorübergehend festgenommen worden.

Der ivorische Fußball-Nationalspieler Elye Wahi muss sich offenbar wegen des Verdachts der Spielmanipulation verantworten. Wie The Athletic am Mittwoch berichtete, sei Wahi rund zwei Wochen vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada in Frankreich vorübergehend festgenommen worden. Am Samstag (22 Uhr MESZ im LIVETICKER) trifft der 23-Jährige mit der Elfenbeinküste auf die deutsche Nationalmannschaft.

The Athletic beruft sich bei seiner Berichterstattung auf „mit den Vorgängen vertraute Quellen“. Demnach bestätigten die namentlich nicht genannten Personen, dass gegen Wahi ein Ermittlungsverfahren geführt werde. Dabei soll geklärt werden, ob sich Wahi am 17. Mai im Spiel seines Vereins OGC Nizza gegen den FC Metz absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt hat.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte die vorübergehende Festnahme eines 23 Jahre alten Fußballers, „der in der französischen Ligue 1 spielt“, nannte den Namen aber nicht. Es sei ein Ermittlungsverfahren „wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche“ eingeleitet worden. Der betreffende Spieler „wurde nach seiner Vernehmung im Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Der Fußballspieler gehört nicht zum französischen Aufgebot für die Weltmeisterschaft.“

Auffälliges Wettverhalten festgestellt